В ДТП на Ставрополье пострадали четыре человека, в том числе ребенок

ПЯТИГОРСК, 31 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения в четверг маршрутки и легкового автомобиля на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по краю.

"По предварительной версии, около 13.00 мск в Грачевском районе водитель пассажирского транспортного средства "Ситроен" не справился с управлением, автомобиль занесло сначала на правую обочину, а затем на левую. Движущийся навстречу водитель "ВАЗ-2112", увидев, что впереди "Ситроен" "виляет" и движется на него, попытался уйти от удара и увел автомашину в сторону обочины", — говорится в сообщении.

Как отмечается, оба автомобиля съехали в кювет, где и произошло столкновение.

"В результате происшествия в Грачевскую больницу доставлены 4 человека – все пассажиры рейсовой маршрутки, среди пострадавших – две женщины, мужчина и 7-летний ребенок, который с травмой живота доставлен в больницу города Ставрополя", — добавили в УГИБДД.

На момент ДТП в маршрутке находились 11 пассажиров и водитель, В настоящее время на месте происшествия работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются, отмечается в сообщении.