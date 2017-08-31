В ДТП на Ставрополье пострадали четыре человека, в том числе ребенок

ПЯТИГОРСК, 31 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения в четверг маршрутки и легкового автомобиля на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по краю.
Как отмечается, оба автомобиля съехали в кювет, где и произошло столкновение.
"В результате происшествия в Грачевскую больницу доставлены 4 человека – все пассажиры рейсовой маршрутки, среди пострадавших – две женщины, мужчина и 7-летний ребенок, который с травмой живота доставлен в больницу города Ставрополя", — добавили в УГИБДД.
На момент ДТП в маршрутке находились 11 пассажиров и водитель, В настоящее время на месте происшествия работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются, отмечается в сообщении.