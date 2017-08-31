Задержанный в Москве боевик ИГ* планировал взорвать себя в толпе

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Один из двух боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, задержанных в Москве и области, планировал стать смертником и взорвать себя в толпе, сообщает ФСБ РФ в четверг.

"По месту проживания второго задержанного, также являющегося членом ИГ*, изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, предметы и компоненты, использовавшиеся для его изготовления. Он признался, что собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв", — говорится в релизе.

*Террористическая организация, запрещенная в России.