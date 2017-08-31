ГП проинформировала СПЧ о расследовании дела экс-директора "Гоголь-Центра"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Генпрокуратура проинформировала президентский Совет по правам человека (СПЧ) о ходе расследования дела в отношении экс-директора "Гоголь-Центра" Алексея Малобродского, проверка не подтвердила доводы заявителей о том, что совершенное им деяние относится к преступлениям в сфере предпринимательской деятельности, правозащитники продолжат следить за делом "Седьмой студии", сообщает сайт СПЧ в четверг.

Ранее арестованный по делу "Седьмой студии" бывший директор "Гоголь-центра" Малобродский написал письмо американскому театральному критику Джону Фридману, в котором выразил мнение, что над Россией нависла угроза "необратимого тотального опричного людоедства" и попросил международное театральное сообщество его поддержать.

"Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека получил ответ Генеральной прокуратуры о ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в отношении экс-директора "Гоголь-Центра" Алексея Малобродского… Доводы заявителей о том, что (совершенное — ред.) Малобродским деяние относится к преступлениям в сфере предпринимательской деятельности, проверены и не нашли своего подтверждения", — сообщает сайт СПЧ.

По данным Генпрокуратуры, уголовное дело расследуется Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ. По данному делу Малобродскому предъявлено обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органа предварительного следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу; это решение проверено вышестоящим судом и оставлено без изменения, отмечено в сообщении СПЧ.

"Надзор за ходом и результатами расследования обеспечивается", — говорится в письме заместителя генпрокурора РФ Владимира Малиновского, поступившем в президентский СПЧ.

В сообщении отмечено, что СПЧ "продолжает следить за делом "Седьмой студии" и будет информировать обо всех результатах".

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

На прошлой неделе Басманный суд Москвы поместил Серебренникова под домашний арест. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Виновным он себя не считает.