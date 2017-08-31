Посольство Киргизии сообщило о семи пострадавших в ДТП под Оренбургом

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В ДТП с опрокинувшимся микроавтобусом, которой ехал из Киргизии в Москву, пострадали семь граждан республики, сообщила РИА Новости пресс-атташе киргизского посольства в РФ Гулбарчын Байымбетова.
"Все 10 пассажиров автобуса — граждане Киргизи. Из них семеро пострадали. Все пострадавшие получили мелкие телесные повреждения, но их все-таки отправили в больницу", — сказала Байымбетова.
По ее словам, трое других граждан были размещены в гостинице. Позже двое из них продолжили свой путь в Москву.