Пара из Заполярья украла шоколад на шесть тысяч рублей и съела половину

МУРМАНСК, 31 авг – РИА Новости. Полицейские в Североморске Мурманской области задержали молодого человека и девушку, которые подозреваются в краже из магазинов шоколада в общей сложности на 6 тысяч рублей, причем часть лакомства на 2,5 тысячи рублей девушка к моменту задержания уже съела, сообщили в региональном УМВД.

В полицию Североморска обратилось руководство одного из магазинов, сообщив о том, что охранники задержали двоих молодых людей, укравших из торгового зала шоколад на сумму почти 3,5 тысячи рублей. "Полицейские прибыли на место происшествия и задержали подозреваемых в хищении ранее не судимых безработных жителей Мурманска – 21-летнего мурманчанина и его 22-летнюю подругу", — сообщили в полиции.

Как отмечают стражи порядка, задержанные признались, что в этот же день украли из другого магазина в Североморске шоколад на сумму 2,5 тысячи рублей, который девушка уже съела.

"Мотивом совершения преступления послужила любовь девушки к шоколаду", — пояснили в полиции. Совершив первую кражу и оставшись безнаказанными, молодые люди решили повторить преступление в другом магазине.

При этом, проживая постоянно в Мурманске, они специально приехали в закрытый город Североморск, воспользовавшись регистрацией девушки в ЗАТО.

Молодым людям грозит лишение свободы на срок до 5 лет, любители сладкого находятся под подпиской о невыезде.