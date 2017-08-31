Джабраилова протестировали на наркотики, сообщил источник

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Полиция проверяет, находился ли экс-сенатор Умар Джабраилов в состоянии наркотического опьянения на момент задержания из-за устроенной в отеле Four Seasons в центре Москвы стрельбы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

В среду полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после ночного инцидента в московском отеле, где за стрельбу в потолок из наградного пистолета Джабраилов был задержан в статусе подозреваемого. Позже он был отпущен под подписку о невыезде. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в номере Джабраилова также был найден белый порошок неизвестного вещества, он отправлен на экспертизу.

"Задержанному провели медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения", — сказал источник.

РИА Новости пока не располагает официальными комментариями по этому поводу.