Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и автомобилем в Коми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля Toyota Land Cruiser в Прилузском районе республики Коми, в котором пострадали три человека, сообщает республиканское СУ СК РФ по региону.

"По имеющимся данным, 31 августа на 635-м километре автомобильной дороги Сыктывкар — Чебоксары на территории Прилузского района в результате столкновения микроавтобуса, который перевозил 20 пассажиров, и внедорожника пострадали три человека: житель Пермского края 1985 года рождения, житель Удмуртии 1961 года рождения и жительница Москвы 1953 года рождения. Последние двое с травмами госпитализированы", — говорится в сообщении.

Следственные органы по факту ДТП начали доследственную проверку. В рамках проверки будет дана правовая оценка, в том числе на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).