У водителя, сбившего двух человек в Москве, не было удостоверения РФ

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. У водителя грузовика, сбившего двух человек в центре Москвы, не было удостоверения российского образца, полиция составила административный протокол на компанию, где он работал, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУМВД по Москве.
"В отношении транспортной компании, в которой по договору работает водитель, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.32.1 КоАП РФ "Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время по факту ДТП продолжается проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.
По данным столичного департамента транспорта, задержанный автомобиль принадлежит подмосковному ЗАО "Компаньон".