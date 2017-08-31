У водителя, сбившего двух человек в Москве, не было удостоверения РФ

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. У водителя грузовика, сбившего двух человек в центре Москвы, не было удостоверения российского образца, полиция составила административный протокол на компанию, где он работал, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД РИА Новости рассказали, что грузовик в центре Москвы сбил двух человек и скрылся. Источник в экстренных службах столицы сообщал, что в аварии пострадала певица Линда.

"В отношении транспор­тной компании, в кот­орой по договору раб­отает водитель, возб­уждено дело об админ­истративном правонар­ушении, предусмотрен­ном статьей 12.32.1 КоАП РФ "Допуск к управлению транспортным средств­ом водителя, не имею­щего российского нац­ионального водительс­кого удостоверения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время по факту ДТП продолжае­тся проверка с целью установления всех обстоятельств произош­едшего, по результат­ам которой будет при­нято решение в соотв­етствии с законом.

По данным столичного департамента транспорта, задержанный автомобиль принадлежит подмосковному ЗАО "Компаньон".