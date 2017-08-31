На водителя грузовика, сбившего двух человек в Москве, составили протоколы

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На водителя грузовика, сбившего двух пешеходов в центре Москвы, в том числе певицу Линду, составлены два административных протокола, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Грузовик в среду сбил двух людей в центре Москвы и скрылся. Источник в экстренных службах столицы сообщал, что в аварии пострадала певица Линда.

"В отношении водителя, допустившего 30 августа наезд на двух пешеходов на улице Каретный ряд на нерегулируемом пешеходном переходе, сотрудниками Госавтоинспекции составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием" и частью 2 статьи 12.3 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения", — сказал собеседник агентства.