В Ростуризме следят за поисками пропавших в Забайкалье путешественников

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости Ростуризм находится на связи с МЧС и следит за поисками пропавшей группы туристов в Забайкалье, сообщается на сайте ведомства.

Как сообщило ранее региональное ГУ МЧС, 30 августа группа из шести путешественников, прибывшая из Москвы на север Забайкалья для совершения сложного водно-пешего маршрута, не вышла на связь. На 29 августа у туристов были приобретены билеты на поезд, в этот день они должны были выехать домой. Согласно запланированному маршруту протяженностью около 300 километров, они направлялись из поселка Новая Чара через Иркутскую область на станцию Таксимо (БАМ) республики Бурятия.

"Федеральное агентство по туризму находится на связи с МЧС и следит за развитием ситуации", — говорится в сообщении.

В настоящее время туристов ищут спасатели на вертолете Ми-8.

Ростуризм отмечает, что информации о нахождении пропавших туристов пока нет.