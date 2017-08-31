Рабочих, сорвавшихся с высоты на севере Москвы, эвакуировали вертолетом

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Двух рабочих, сорвавшихся с большой высоты на севере столицы, эвакуировали вертолетом "Московского авиационного центра" в НИИ имени Склифосовского, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что двое рабочих остались живы, по предварительным данным, после падения с высоты шестого этажа.

"Санитарный вертолет МАЦ экстренно вылетел к месту происшествия и эвакуировал пострадавших в НИИ имени Склифосовского. В полете за их жизнь боролись врачи МАЦ и Центра экстренной медицинской помощи", — рассказали в пресс-службе.

По данным департамента, очевидцы говорят, что пострадавшие упали не с шестого, а с четвертого этажа. Обстоятельства выясняются.