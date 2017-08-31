В МЧС рассказали о ходе поисков пропавших в Забайкалье туристов

КРАСНОЯРСК, 31 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции и МЧС подключатся к поискам туристов из Москвы, пропавших в Каларском районе Забайкалья, где они сплавлялись по горным рекам Кодара, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.

Группа из шести путешественников из Москвы, прибывшая на север Забайкалья для совершения сложного водно-пешего маршрута, 30 августа не вышла на связь. На 29 августа у туристов были приобретены билеты на поезд, в этот день они должны были выехать домой. Согласно запланированному маршруту протяженностью около 300 километров, они направлялись из поселка Новая Чара через территорию Иркутской области на станцию Таксимо (БАМ) республики Бурятия.

По данным МЧС, поиск туристов с земли был признан нецелесообразным в силу его значительной протяженности и отсутствия в районе поиска автомобильных дорог.

"Тогда было принято решение обследовать маршрут движения группы с помощью вертолета Красноярского авиационно-спасательного центра, который сегодня вылетел в Каларский район. На его борту находится группа спасателей государственного учреждения "Забайкалпожспас", которая в районном центре Чара будет усилена сотрудниками МЧС и полиции", — сказал собеседник агентства.

В МЧС отмечают, что поисково-спасательная операция будет проходить в труднодоступном удаленном от населенных пунктов районе хребта Кодар. В первую очередь Ми-8 облетит заявленный при регистрации группы маршрут. На это экипажу вертолета и спасателям потребуется несколько часов, поскольку протяженность дистанции похода составляет около 300 километров и проходит по территории трех субъектов — Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской области.