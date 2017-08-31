В МЧС рассказали о ходе поисков пропавших в Забайкалье туристов

КРАСНОЯРСК, 31 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции и МЧС подключатся к поискам туристов из Москвы, пропавших в Каларском районе Забайкалья, где они сплавлялись по горным рекам Кодара, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.
По данным МЧС, поиск туристов с земли был признан нецелесообразным в силу его значительной протяженности и отсутствия в районе поиска автомобильных дорог.
"Тогда было принято решение обследовать маршрут движения группы с помощью вертолета Красноярского авиационно-спасательного центра, который сегодня вылетел в Каларский район. На его борту находится группа спасателей государственного учреждения "Забайкалпожспас", которая в районном центре Чара будет усилена сотрудниками МЧС и полиции", — сказал собеседник агентства.
В МЧС отмечают, что поисково-спасательная операция будет проходить в труднодоступном удаленном от населенных пунктов районе хребта Кодар. В первую очередь Ми-8 облетит заявленный при регистрации группы маршрут. На это экипажу вертолета и спасателям потребуется несколько часов, поскольку протяженность дистанции похода составляет около 300 километров и проходит по территории трех субъектов — Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской области.