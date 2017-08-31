В Северодвинске автомобиль сбил двух переходивших дорогу девочек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Северодвинске, в котором пострадали две 10-летние девочки, сообщает пресс-служба УМВД по Архангельской области.

ДТП произошло в Северодвинске вечером 30 августа.

"По предварительной информации, на улице Логинова водитель автомобиля Renault Duster 1976 года рождения допустила наезд на двух 10-летних девочек, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Дети с различными травмами были госпитализированы", — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.