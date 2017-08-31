Следствие проводит проверку после смерти девочки с ВИЧ в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Следственные органы в Петербурге проводят доследственную проверку по факту смерти в детской больнице ВИЧ-инфицированной 10-летней девочки, сообщает городское ГСУСК РФ.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге умер ребенок с ВИЧ, родители которого, по данным СМИ, отказывались давать ему антиретровирусную терапию из религиозных соображений. Некоторые издания также утверждают, что отец девочки — православный священник.

В ходе проверки из учреждений, где проходила лечение девочка, будут изъяты необходимые медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин смерти и правильности назначенного и проводимого лечения.

"Также будет дана оценка действиям медицинских работников и лиц, в должностные обязанности которых входит профилактика преступлений против несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ход доследственной проверки находится на особом контроле у руководства ГСУСК по Санкт-Петербургу.