Экс-губернатора Сахалина, обвиняемого во взятках, увезли из суда на скорой

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 авг – РИА Новости. Бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в получении взяток, в четверг увезли из зала суда на машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель суда.
Вместе с Хорошавиным в городскую больницу Южно-Сахалинска увезли и еще одного обвиняемого – экс-советника губернатора Андрея Икрамова. Он также жаловался на высокое давление.
Заседание суда ввиду невозможности участия в нем обвиняемых перенесли на понедельник.
С марта 2017 года в Южно-Сахалинском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении экс-губернатора Александра Хорошавина, бывшего заместителя председателя областного правительства Сергея Карепкина, который курировал рыболовство и АПК, бывшего советника Хорошавина Андрея Икрамова и экс-министра сельского хозяйства региона Николая Борисова. Последний находится под домашним арестом. Чиновники обвиняются в совершении коррупционных преступлений, общая сумма их взяток, по версии следствия, составляет 522 миллиона рублей.