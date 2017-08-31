Экс-губернатора Сахалина, обвиняемого во взятках, увезли из суда на скорой

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 авг – РИА Новости. Бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в получении взяток, в четверг увезли из зала суда на машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Хорошавин жаловался на плохое самочувствие, загрудинные боли, медики измерили давление – 150/100. Было принято решение о госпитализации", — сообщил собеседник агентства.

Вместе с Хорошавиным в городскую больницу Южно-Сахалинска увезли и еще одного обвиняемого – экс-советника губернатора Андрея Икрамова. Он также жаловался на высокое давление.

Заседание суда ввиду невозможности участия в нем обвиняемых перенесли на понедельник.

С июля процесс регулярно прерывается в связи с состоянием здоровья подсудимых. Скорая помощь приезжает в зал Южно-Сахалинского городского суда практически на каждое заседание, в зале дежурит медик УФСИН. Ранее адвокат Хорошавина Ольга Артюхова сообщила, что ее подзащитный перенес на ногах микроинсульт.

С марта 2017 года в Южно-Сахалинском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении экс-губернатора Александра Хорошавина, бывшего заместителя председателя областного правительства Сергея Карепкина, который курировал рыболовство и АПК, бывшего советника Хорошавина Андрея Икрамова и экс-министра сельского хозяйства региона Николая Борисова. Последний находится под домашним арестом. Чиновники обвиняются в совершении коррупционных преступлений, общая сумма их взяток, по версии следствия, составляет 522 миллиона рублей.