Пропавшего в горах Красной Поляны туриста идут около двадцати спасателей

СОЧИ, 31 авг — РИА Новости. Поиски туриста из Москвы, пропавшего в горах Красной Поляны в пятницу, продолжаются, в них участвуют порядка 20 человек, в том числе кинологи, рассказали РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Ранее сообщалось, что в четверг, 24 августа, турист из Москвы Дмитрий Максимов собрался в поход в район горного хребта Ачишхо, что неподалеку от популярного курорта Красная Поляна. В последний раз он вышел на связь в тот же день и сказал, что направляется в поселок Медовеевка, где в пятницу его ожидал таксист. Однако Максимов так и не появился, после чего таксист обратился в МЧС.

"Поиски мужчины продолжаются. Туриста ищут две группы ЮРПСО МЧС и одна группа "Кубань-СПАСа". В общей сложности задействованы 20 человек, в том числе и кинологи. Спасатели работают в разных местах. Одна группа МЧС ведет поиски со стороны озера Зеркального, другая — со стороны Ачишхо в сторону горы Чуры", — сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Все дни поиска сотрудники МЧС находятся в горах, не возвращаясь в город, чтобы максимально использовать время. В пятницу поисковиков сменит другая группа спасателей, добавили в пресс-службе.