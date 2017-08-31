Воспитательница из башкирского детсада пойдет под суд за избиение детей

УФА, 31 авг — РИА Новости. Суд в Башкирии рассмотрит уголовное дело против бывшей воспитательницы детского сада, которая била детей за разговоры во время тихого часа и надолго запирала их в умывальной комнате за непослушание, сообщила старший помощник прокурора Башкирии Гузель Масагутова.
Прокурорская проверка выявила, что в 2016 году сотрудница дошкольного учреждения жестоко обращалась с 11 воспитанниками детского сада. Так, за разговоры во время тихого часа воспитатель толкнула 5-летнюю девочку, из-за чего она ударилась головой о спинку кровати, другого 6-летнего ребенка женщина ударила кулаком по голове.
"За непослушание воспитательница на продолжительное время запирала детей в умывальной комнате. Дети сами рассказали об этом своим родителям, и они обратились в полицию", — рассказала Масагутова.
Дело против воспитательницы направлено в суд на рассмотрение.