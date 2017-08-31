Воспитательница из башкирского детсада пойдет под суд за избиение детей

УФА, 31 авг — РИА Новости. Суд в Башкирии рассмотрит уголовное дело против бывшей воспитательницы детского сада, которая била детей за разговоры во время тихого часа и надолго запирала их в умывальной комнате за непослушание, сообщила старший помощник прокурора Башкирии Гузель Масагутова.

Уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенное с жестоким обращением было возбуждено в отношении 44-летней воспитательницы детского сада "Василек" башкирского города Ишимбай. Во время следствия она была уволена с работы.

Прокурорская проверка выявила, что в 2016 году сотрудница дошкольного учреждения жестоко обращалась с 11 воспитанниками детского сада. Так, за разговоры во время тихого часа воспитатель толкнула 5-летнюю девочку, из-за чего она ударилась головой о спинку кровати, другого 6-летнего ребенка женщина ударила кулаком по голове.

"За непослушание воспитательница на продолжительное время запирала детей в умывальной комнате. Дети сами рассказали об этом своим родителям, и они обратились в полицию", — рассказала Масагутова.

Дело против воспитательницы направлено в суд на рассмотрение.