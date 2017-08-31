Пропавшие в Забайкалье туристы имеют опыт прохождения сложных маршрутов

КРАСНОЯРСК, 31 авг — РИА Новости. Группа туристов из Москвы, пропавшая в Каларском районе Забайкалья, где они сплавлялись по горным рекам Кодара, имеет большой опыт прохождения сложных маршрутов, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось, что 30 августа группа из шести путешественников из Москвы, прибывшая на север Забайкалья для совершения сложного водно-пешего маршрута, не вышла на связь. На 29 августа у туристов были приобретены билеты на поезд, в этот день они должны были выехать домой. Согласно запланированному маршруту протяженностью около 300 километров они направлялись из поселка Новая Чара через территорию Иркутской области на станцию Таксимо (БАМ) республики Бурятия.

"Есть информация, что они опытные, не новички, не раз проходили сложные маршруты. Были ли раньше в Забайкалье, не могу сказать", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пока никакой новой информации о поисках нет.

В настоящее время туристов ищет вертолет Ми-8 со спасателями на борту.