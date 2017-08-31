Пропавшие в Забайкалье туристы имеют опыт прохождения сложных маршрутов

КРАСНОЯРСК, 31 авг — РИА Новости. Группа туристов из Москвы, пропавшая в Каларском районе Забайкалья, где они сплавлялись по горным рекам Кодара, имеет большой опыт прохождения сложных маршрутов, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Есть информация, что они опытные, не новички, не раз проходили сложные маршруты. Были ли раньше в Забайкалье, не могу сказать", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пока никакой новой информации о поисках нет.
В настоящее время туристов ищет вертолет Ми-8 со спасателями на борту.