В Приамурье восстановили электроснабжение части сел после снегопада

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 авг — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение части сел Селемджинского района Приамурья, где после снегопада был объявлен режим ЧС.

"Амурские электрические сети" (филиал АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", ДРСК) восстановили электроснабжение двух поселков в Селемджинском районе Токур и Экимчан и продолжают аварийно-восстановительные работы в Селемджинском районе", — сообщает пресс-служба филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети".

Как сообщалось ранее, мокрый снег и ветер в ночь на 30 августа стали причиной отключения двух высоковольтных линий 35 кВ, без электроснабжения остались поселки Токур, Златоустовск, Ольгинск, Ульген, районный центр — Экимчан — из-за повреждения в муниципальных сетях остался без электричества вечером 29 августа. Непогода также нарушила автосообщение по дорогам местного значения.

"30 августа в 19.31 (13.31 мск) электричество вернулось в поселок Экимчан. Бригады Амурских электрических сетей прошли участок ВЛ 35 кВ "Коболдо –Токур", убрали упавшие деревья на провода, устранили обрыв провода и смогли включить часть линии в работу, это дало возможность возобновить поставку электроэнергии в районный центр Экимчан. Сетевая компания, обслуживающая электросети этого поселка, в течение двух часов подключила всех потребителей, устранив повреждения", — говорится в сообщении.

Дальнейшее обследование ВЛ 35 "Коболдо – Токур" специалисты были вынуждены прекратить из-за наступившей темноты и опустившегося тумана. Утром в четверг поселок Токур подключили к электроснабжению.

Отмечается, что специалисты ведут работы в сложных условиях, автодороги завалены упавшими деревьями, передвигаться вдоль ЛЭП сложно из-за размытого грунта и поваленных деревьев, реки разлились, и через них опасно переплавляться на надувных лодках. Прошедшую ночь две бригады энергетики провели в тайге.

"Сегодня главный инженер районных электросетей, если позволят погодные условия, облетит ВЛ 35 "Коболдо – Златоустовск", и бригаду вертолетом переправят на другой берег реки, где их ждет вездеход, и они смогут продолжить аварийно-восстановительные работы. На сегодняшнее утро без электроснабжения остались три поселка: Златоустовск, Ольгинск и Ульген (Ивановское). Все они питаются от ВЛ 35 кВ "Коболдо – Златоустовск". 30 августа бригада прошла часть этой линии, повреждений не обнаружила, и дальше им дорогу перекрыла разлившаяся река… сегодня вертолетом бригаду перебросят на противоположный берег и продолжаться аварийно-восстановительные работы", — отмечается в сообщении.