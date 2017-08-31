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Происшествия

В Приамурье восстановили электроснабжение части сел после снегопада

07:3931.08.2017
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЛЭП. Архивное фотоЛЭП. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 авг — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение части сел Селемджинского района Приамурья, где после снегопада был объявлен режим ЧС.

Линии электропередачи. Архивное фото
© Fotolia / sean824
Соцобъекты района Приамурья подключены к резервному электроснабжению
"Амурские электрические сети" (филиал АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", ДРСК) восстановили электроснабжение двух поселков в Селемджинском районе Токур и Экимчан и продолжают аварийно-восстановительные работы в Селемджинском районе", — сообщает пресс-служба филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети".

Как сообщалось ранее, мокрый снег и ветер в ночь на 30 августа стали причиной отключения двух высоковольтных линий 35 кВ, без электроснабжения остались поселки Токур, Златоустовск, Ольгинск, Ульген, районный центр — Экимчан — из-за повреждения в муниципальных сетях остался без электричества вечером 29 августа. Непогода также нарушила автосообщение по дорогам местного значения.

"30 августа в 19.31 (13.31 мск) электричество вернулось в поселок Экимчан. Бригады Амурских электрических сетей прошли участок ВЛ 35 кВ "Коболдо –Токур", убрали упавшие деревья на провода, устранили обрыв провода и смогли включить часть линии в работу, это дало возможность возобновить поставку электроэнергии в районный центр Экимчан. Сетевая компания, обслуживающая электросети этого поселка, в течение двух часов подключила всех потребителей, устранив повреждения", — говорится в сообщении.

Дальнейшее обследование ВЛ 35 "Коболдо – Токур" специалисты были вынуждены прекратить из-за наступившей темноты и опустившегося тумана. Утром в четверг поселок Токур подключили к электроснабжению.

Снегопад. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Норильске прошел третий за лето снегопад
Отмечается, что специалисты ведут работы в сложных условиях, автодороги завалены упавшими деревьями, передвигаться вдоль ЛЭП сложно из-за размытого грунта и поваленных деревьев, реки разлились, и через них опасно переплавляться на надувных лодках. Прошедшую ночь две бригады энергетики провели в тайге.

"Сегодня главный инженер районных электросетей, если позволят погодные условия, облетит ВЛ 35 "Коболдо – Златоустовск", и бригаду вертолетом переправят на другой берег реки, где их ждет вездеход, и они смогут продолжить аварийно-восстановительные работы. На сегодняшнее утро без электроснабжения остались три поселка: Златоустовск, Ольгинск и Ульген (Ивановское). Все они питаются от ВЛ 35 кВ "Коболдо – Златоустовск". 30 августа бригада прошла часть этой линии, повреждений не обнаружила, и дальше им дорогу перекрыла разлившаяся река… сегодня вертолетом бригаду перебросят на противоположный берег и продолжаться аварийно-восстановительные работы", — отмечается в сообщении.

Уровни опасности погоды
© РИА Новости, Инфографика
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