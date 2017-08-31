На поиск пропавших в Забайкалье туристов из Москвы отправили вертолет Ми-8

КРАСНОЯРСК, 31 авг — РИА Новости. Поисково-спасательная группа вылетела на вертолете Ми-8 в Каларский район Забайкалья на поиски туристической группы из Москвы, которая сплавлялась по горным рекам Кодара, сообщили РИА Новости в госучреждении "Забайкалпожспас".
"Группа поисково-спасательной службы ГУ "Забайкалпожспас" в составе пяти человек направлена на вертолете Ми-8 Красноярского авиационного центра МЧС России в Каларский район на поиски пропавших туристов. В составе пропавшей группы путешественников шесть человек", — сказал собеседник агентства.
По его словам, для проведения поисково-спасательных работ специалисты "Забайкалпожспас" подготовили водолазное и альпинистское оборудование, а также катамаран.