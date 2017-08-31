На поиск пропавших в Забайкалье туристов из Москвы отправили вертолет Ми-8

КРАСНОЯРСК, 31 авг — РИА Новости. Поисково-спасательная группа вылетела на вертолете Ми-8 в Каларский район Забайкалья на поиски туристической группы из Москвы, которая сплавлялась по горным рекам Кодара, сообщили РИА Новости в госучреждении "Забайкалпожспас".

Ранее сообщалось, что 30 августа группа путешественников из Москвы, прибывшая на север Забайкалья для совершения сложного водно-пешего маршрута, не вышла на связь. На 29 августа у туристов были приобретены билеты на поезд, в этот день они должны были выехать домой. Согласно запланированному маршруту протяженностью около 300 километров, они направлялись из поселка Новая Чара через территорию Иркутской области на станцию Таксимо (БАМ) в Бурятии.

"Группа поисково-спасательной службы ГУ "Забайкалпожспас" в составе пяти человек направлена на вертолете Ми-8 Красноярского авиационного центра МЧС России в Каларский район на поиски пропавших туристов. В составе пропавшей группы путешественников шесть человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, для проведения поисково-спасательных работ специалисты "Забайкалпожспас" подготовили водолазное и альпинистское оборудование, а также катамаран.