В МВД назвали предварительную причину ДТП в Москве

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Предварительная причина ДТП с грузовиком и двумя пешеходами в центре Москвы — водитель не справился с управлением, сообщили в столичном ГУ МВД.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД рассказали РИА Новости, что грузовик в центре Москвы сбил двух людей и скрылся. Как сообщил позднее врио начальника пресс-службы ГУМВД Юрий Титов, водитель грузовика был задержан.

"Предварительная причина ДТП — водитель не справился с управлением. По факту произошедшего проводится проверка", — говорится в сообщении.