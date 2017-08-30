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Происшествия

В Краснодаре задержали третьего подозреваемого в нападении на полицейских

21:3930.08.2017
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у автомобиля злоумышленника, ранившего сотрудника полиции на посту ДПС в КраснодареСотрудники правоохранительных органов у автомобиля злоумышленника, ранившего сотрудника полиции на посту ДПС в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 30 авг — РИА Новости, Светлана Берило. Задержан третий подозреваемый, скрывшийся от полицейских после стрельбы на посту ДПС в Краснодаре, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

Автомобиль правоохранительных органов, обстрелянный злоумышленником в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СК возбудил уголовное дело о нападении на сотрудников ДПС в Краснодаре

"Сегодня сотрудники полиции Краснодарского края задержали третьего подозреваемого в квартире своего знакомого в краевом центре", — говорится в сообщении. Уточняется, что в момент задержания 25-летний краснодарец не успел оказать сопротивления.

Ранее сообщалось, что в понедельник на стационарном посту полиции Краснодара правоохранители остановили автомобиль Toyota Camry под управлением 21-летнего Никиты Медведева, в салоне которого находились два пассажира.

По данным СК, в ходе проверки документов в помещении водитель нанес удар по лицу и ногам одного из полицейских, после чего направился к своей машине, открыв стрельбу по правоохранителям. Как отметили в ведомстве, увидев на улице молодого человека, который "в связи с выполнением общественного долга пытался воспрепятствовать его противоправным действиям", водитель иномарки несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета в область головы и шеи.

Сотрудники правоохранительных органов в Краснодаре, где было совершено нападение на сотрудников ДПС. 28 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отмечалось, что в это же время один из пассажиров Toyota Camry покинул машину и скрылся, второй также попытался бежать, но был задержан. После этого стрелявший скрылся на автомобиле. В ходе преследования сотрудниками ДПС Медведев в центре города — на улице Рашпилевской — остановил свой автомобиль и стал стрелять в лобовое стекло патрульной машины, после чего поехал дальше, отмечает СУСК. На пересечении улиц Тургенева и Атарбекова Краснодара он врезался в стоящие на светофоре автомобили, вышел из машины и скрылся от преследования, сообщили в СУСК.

В среду рано утром в хуторе Копанском 21-летний Медведев был задержан. Его подозревают в "посягательстве на жизнь полицейских, применении насилия в отношении одного из них и покушении на убийство".

Работа следователей на месте нападения на сотрудников ДПС в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкИнцидент произошел в понедельник днем на посту ДПС, который находится на въезде в Краснодар.Автомобиль правоохранительных органов, обстрелянный злоумышленником в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Инцидент произошел в понедельник днем на посту ДПС, который находится на въезде в Краснодар.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкВодитель автомобиля Toyota при проверке документов ударил одного из сотрудников ДПС и открыл по правоохранителям огонь.Сотрудники правоохранительных органов у автомобиля ДПС, обстрелянного злоумышленником в Краснодаре
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Водитель автомобиля Toyota при проверке документов ударил одного из сотрудников ДПС и открыл по правоохранителям огонь.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПассажиры автомобиля в этот момент попытались скрыться с места преступления, одного из них удалось задержать.Сотрудники правоохранительных органов в Краснодаре, где было совершено нападение на сотрудников ДПС. 28 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Пассажиры автомобиля в этот момент попытались скрыться с места преступления, одного из них удалось задержать.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВодитель и еще один пассажир, отстреливаясь от преследовавших их сотрудников ДПС, на перекрестке улиц Тургенева и Атарбекова попали в ДТП и сбежали из машины.Сотрудники правоохранительных органов у автомобиля ДПС, обстрелянного злоумышленником в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Водитель и еще один пассажир, отстреливаясь от преследовавших их сотрудников ДПС, на перекрестке улиц Тургенева и Атарбекова попали в ДТП и сбежали из машины.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ результате инцидента ранения в область шеи и головы получил полицейский стажер.Сотрудники правоохранительных органов в Краснодаре, где было совершено нападение на сотрудников ДПС. 28 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В результате инцидента ранения в область шеи и головы получил полицейский стажер.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкНападение на сотрудников правоохранительных органов попало на камеры наблюдения, видеозапись была опубликована в интернете.Сотрудница правоохранительных органов у автомобиля ДПС, обстрелянного злоумышленником в Краснодаре
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Нападение на сотрудников правоохранительных органов попало на камеры наблюдения, видеозапись была опубликована в интернете.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПо факту посягательства на жизнь сотрудников полиции и применения в отношении одного из них насилия возбуждено правоохранительные органы возбудили уголовное дело.Сотрудники правоохранительных органов в Краснодаре, где было совершено нападение на сотрудников ДПС. 28 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
По факту посягательства на жизнь сотрудников полиции и применения в отношении одного из них насилия возбуждено правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПолиция объявила в розыск двух жителей Краснодара, которые подозреваются в причастности к нападению на пост ДПС.Сотрудники правоохранительных органов у автомобиля злоумышленника, ранившего сотрудника полиции на посту ДПС в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Полиция объявила в розыск двух жителей Краснодара, которые подозреваются в причастности к нападению на пост ДПС.
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Происшествия
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