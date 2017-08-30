В Краснодаре задержали третьего подозреваемого в нападении на полицейских

Сотрудники правоохранительных органов у автомобиля злоумышленника, ранившего сотрудника полиции на посту ДПС в Краснодаре

Сотрудники правоохранительных органов у автомобиля злоумышленника, ранившего сотрудника полиции на посту ДПС в Краснодаре

КРАСНОДАР, 30 авг — РИА Новости, Светлана Берило. Задержан третий подозреваемый, скрывшийся от полицейских после стрельбы на посту ДПС в Краснодаре, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

"Сегодня сотрудники полиции Краснодарского края задержали третьего подозреваемого в квартире своего знакомого в краевом центре", — говорится в сообщении. Уточняется, что в момент задержания 25-летний краснодарец не успел оказать сопротивления.

Ранее сообщалось, что в понедельник на стационарном посту полиции Краснодара правоохранители остановили автомобиль Toyota Camry под управлением 21-летнего Никиты Медведева, в салоне которого находились два пассажира.

По данным СК, в ходе проверки документов в помещении водитель нанес удар по лицу и ногам одного из полицейских, после чего направился к своей машине, открыв стрельбу по правоохранителям. Как отметили в ведомстве, увидев на улице молодого человека, который "в связи с выполнением общественного долга пытался воспрепятствовать его противоправным действиям", водитель иномарки несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета в область головы и шеи.

Отмечалось, что в это же время один из пассажиров Toyota Camry покинул машину и скрылся, второй также попытался бежать, но был задержан. После этого стрелявший скрылся на автомобиле. В ходе преследования сотрудниками ДПС Медведев в центре города — на улице Рашпилевской — остановил свой автомобиль и стал стрелять в лобовое стекло патрульной машины, после чего поехал дальше, отмечает СУСК. На пересечении улиц Тургенева и Атарбекова Краснодара он врезался в стоящие на светофоре автомобили, вышел из машины и скрылся от преследования, сообщили в СУСК.

В среду рано утром в хуторе Копанском 21-летний Медведев был задержан. Его подозревают в "посягательстве на жизнь полицейских, применении насилия в отношении одного из них и покушении на убийство".