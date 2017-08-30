Джабраилов покинул отделение полиции

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Экс-сенатор Умар Джабраилов, задержанный ранее за стрельбу в отеле в центре Москвы и отпущенный под подписку о невыезде, покинул ОВД "Китай-город", рассказал РИА Новости мужчина, представившийся человеком из окружения бизнесмена.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Джабраилова отпустили под подписку о невыезде после стрельбы в гостинице в центре Москвы. В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт избрания такой меры пресечения для мужчины, устроившего стрельбу в центре Москвы.

По словам мужчины, представившегося человеком из окружения бизнесмена, Джабраилова могли отвезти в отель Four Seasons в центре Москвы.

"Это его повезли. Скорее всего, его везут в Four Seasons", — сказал он, когда серебристый автомобиль Ford с тремя людьми внутри выехал с территории отделения полиции.

Сейчас у отделения ОВД "Китай-Город" журналистов практически не осталось.

Ранее источник сообщил, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после ночного инцидента в московском отеле, где за стрельбу в потолок из наградного пистолета был задержан Джабраилов. По данным источника, бизнесмен имеет статус подозреваемого. Официально полиция подтвердила возбуждение дела, не упоминая имени подозреваемого.

Как сообщается на сайте Российско-катарского делового совета (РКДС), Умар Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства.

В 2004–2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. По данным СМИ, в 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% процента голосов.