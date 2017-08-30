СК проверяет случай с падением металлического забора на девочку в Смоленске

БРЯНСК, 30 авг – РИА Новости. Следствие начало проверку информации о том, что девочку в городе Смоленске травмировал упавший на нее металлический забор, сообщает СУ СК по региону.

"В Смоленской области по сообщению СМИ о травмировании ребенка в результате падения забора начато проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошел 29 августа на улице Желябова. Как было озвучено в СМИ, девочка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

Проверка должна установить обстоятельства произошедшего и определить ответственных за содержание и эксплуатацию данной территории, говорится в сообщении.

Подобный случай произошел в городе Десногорске Смоленской области в начале августа. По сообщениям СК, одиннадцатилетняя девочка была травмирована упавшими на нее футбольными воротами, ребенка прооперировали.