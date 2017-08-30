МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Экс-сенатора Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде после стрельбы в гостинице в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУМВД Москвы подтвердили избрание такой меры пресечения, не уточнив имени предполагаемого хулигана.

В ночь на среду бизнесмена и экс-сенатора Умара Джабраилова задержали за стрельбу в потолок из наградного пистолета в московском отеле. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Уголовный кодекс предусматривает ряд санкций за подобные преступления, вплоть до лишения свободы.

Умар Джабраилов, крупный бизнесмен чеченского происхождения, в 2004-2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и международным делам. Сейчас он возглавляет Российско-катарский деловой совет и попечительский совет Московского музея современного искусства.