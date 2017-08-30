Источник: в Башкирии умер подозреваемый в убийстве девочки

УФА, 30 авг — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в башкирском Белорецке, который перед задержанием выпил электролит, скончался в больнице при СИЗО, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.

Пропавшую 3 мая девочку из Белорецка искали около месяца. Ее тело нашли в подвале одного из местных жителей. По подозрению в убийстве ребенка был арестован безработный 38-летний мужчина. Он был задержан в больнице города, куда попал с повреждением желудка и пищевода после того как выпил аккумуляторную жидкость.

"Мужчина сегодня скончался в больнице при изоляторе. Сейчас его тело доставлено в морг, где патологоанатом выяснит точную причину его смерти. Известно, что во время следствия он все время находился в больнице, где его лечили от язвы желудка и сужения пищевода после ожога кислотой. Ему была проведена операция",- рассказал собеседник агентства.