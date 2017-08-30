В детском саду на юге Москвы нашли два осиных гнезда

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Два осиных гнезда были обнаружены на территории детского сада на юге Москвы, сейчас на месте работают спасатели, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Ранее во вторник на территории детского сада №2680 на Ереванской улице на юге Москвы осы покусали девятнадцать детей и двух взрослых.

"Сотрудники детского сада на Коломенской улице, структурном подразделении школы №514 вызвали спасателей, когда не смогли самостоятельно справиться с осиными гнездами, которые появились в двух беседках", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в департаменте, в настоящее время на месте работает аварийно-спасательный отряд №7 "Пожарно-спасательного центра" Москвы. "Никто из сотрудников и детей не пострадал", — подчеркнули в пресс-службе.

В июне прошлого года столичным спасателям пришлось вывозить пчелиный рой с территории одного из детских садов Москвы на улице Шолохова. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили рой пчел весом около 3-4 килограммов на дереве, на высоте около шести метров над землей. Спасатели собрали пчел и вывезли рой в лесной массив. Дети не пострадали.

Чуть позже осиное гнездо было обнаружено на территории педагогического колледжа №14 на улице Грекова на северо-востоке столицы. Сотрудники МЧС перевезли его в лесную зону для безопасности людей.