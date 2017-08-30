Следствие заподозрило Захарченко в получении еще одной крупной взятки

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Следственный комитет РФ подозревает скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко еще в одном эпизоде получения крупной взятки, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.

"Дело возбудили 1 августа по части 5 статьи 290 УК РФ", — сказал адвокат.

Фабулу нового эпизода адвокат раскрывать отказался, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.

На данный момент Захарченко предъявлено обвинение в получении взятки 7 миллионов рублей и в злоупотреблении полномочиями. По остальным трем эпизодам взяточничества, в числе которых новое дело, он проходит подозреваемым.

Ранее в среду Мосгорсуд в среду продлил срок ареста Захарченко до 8 декабря.

Полковнику Захарченко вменяется получение 800 тысяч долларов от владельца сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусса за покровительство. По версии следствия, посредниками в передаче 800 тысяч долларов выступили полковник ФСБ Дмитрий Сенин и генерал полиции Алексей Лаушкин. Сенин объявлен в розыск, а Лаушкин был допрошен в качестве свидетеля. Также в рамках дела о взятке от ресторатора под стражу взят водитель семьи Сенина Виктор Клуженков.

Помимо указанного эпизода, Захарченко вменяется получение взятки от Дусса в размере 3,5 миллионов рублей — на такую сумму была сделана скидка в ресторане "Ля Маре" по дисконтной карте, оформленной на генерала Лаушкина.

При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

Захарченко не признает вину по всем пунктам обвинения.