Следствие заподозрило Захарченко в получении еще одной крупной взятки

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Следственный комитет РФ подозревает скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко еще в одном эпизоде получения крупной взятки, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
Фабулу нового эпизода адвокат раскрывать отказался, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.
На данный момент Захарченко предъявлено обвинение в получении взятки 7 миллионов рублей и в злоупотреблении полномочиями. По остальным трем эпизодам взяточничества, в числе которых новое дело, он проходит подозреваемым.
Ранее в среду Мосгорсуд в среду продлил срок ареста Захарченко до 8 декабря.
Помимо указанного эпизода, Захарченко вменяется получение взятки от Дусса в размере 3,5 миллионов рублей — на такую сумму была сделана скидка в ресторане "Ля Маре" по дисконтной карте, оформленной на генерала Лаушкина.
При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.
Захарченко не признает вину по всем пунктам обвинения.