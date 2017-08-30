Джабраилову грозит до 7 лет лишения свободы

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Бизнесмену Умару Джабраилову грозит до семи лет лишения свободы, сообщил РИА Новости адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын.

Ранее источник сообщил, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после ночного инцидента в московском отеле, где за стрельбу в потолок из наградного пистолета был задержан Джабраилов. По данным источника, бизнесмен имеет статус подозреваемого. Официально полиция подтвердила возбуждение дела, не упоминая имени подозреваемого.

"Часть 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство при отсутствии отягчающих обстоятельств) предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до 5 лет. При наличии отягчающих обстоятельств, например, если хулиганство связано с сопротивлением представителю власти, то санкция уже предусматривает штраф до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы до 7 лет", — сказал Синицын.

Как сообщается на сайте Российско-катарского делового совета (РКДС), Умар Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства.

В 2004–2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. По данным СМИ, в 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% процента голосов.