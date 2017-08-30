Мосгорсуд продлил арест полковника Захарченко до 8 декабря

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Мосгорсуд в среду продлил до 8 декабря срок ареста скандально известному полковнику МВД Дмитрию Захарченко, обвиняемому в ряде эпизодов взяточничества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Захарченко меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря", — сказал судья.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Об этом попросил прокурор, указывая на необходимость сохранения в тайне материалов дела, сведений о фигурантах и свидетелях, поскольку раскрытие данной информации может отразиться на их безопасности. Публично была оглашена только вводная и резолютивная часть решения.

Захарченко был задержан 8 сентября прошлого года по подозрению в получении взятки в семь миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи дела из московского главка в СК РФ.

Полковнику Захарченко вменятся получение 800 тысяч долларов от владельца сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусса за покровительство. По версии следствия, посредниками в передаче 800 тысяч долларов выступили полковник ФСБ Дмитрий Сенин и генерал полиции Алексей Лаушкин. Сенин объявлен в розыск, а Лаушкин был допрошен в качестве свидетеля. Также в рамках дела о взятке от ресторатора под стражу взят водитель семьи Сенина Виктор Клуженков.

Помимо указанного эпизода, Захарченко вменяется получение взятки от Дусса в размере 3,5 миллионов рублей — на такую сумму была сделана скидка в ресторане "Ля Маре" по дисконтной карте, оформленной на генерала Лаушкина.

При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

Захарченко не признает вину по всем пунктам обвинения.