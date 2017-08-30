В Петербурге рассмотрят дело о взятке экс-главы отдела транспортной полиции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Уголовное дело о получении взятки против бывшего и.о. начальника полиции Петербургского линейного управления внутренних дел на транспорте (ЛУВДТ) Романа Фролова передано в суд, сообщает городская прокуратура.

По данным следствия, 8 декабря прошлого года у одного из домов по Московскому проспекту Фролов получил от работника РЖД взятку в 250 тысяч рублей за общее покровительство, после чего был задержан сотрудниками ФСБ. Фролов был отправлен под домашний арест.

"Уголовное дело направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Как информирует надзорное ведомство, в окончательном виде обвинение Фролову предъявлено по статьям "получение должностным лицом лично взятки в виде денег за общее покровительство, незаконное бездействие, совершенное с вымогательством взятки в крупном размере", а также "иное незаконное вмешательство в деятельность юридического лица, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения".

По версии следствия, обвиняемый знал, что в производстве следственного отдела на транспорте находится уголовное дело о хищении денег на оплату договоров подряда по уборке помещений и прилегающей территории, выделенных локомотивному депо Санкт­Петербург-Варшавский. Фролов сообщил дежурному по депо, что его могут привлечь к уголовной ответственности по этому уголовному делу, и предложил работнику "покровительство" в обмен на систематическое хищение для него горюче-смазочных материалов с тепловозов и передачу ежемесячно не менее 150 тысяч рублей.

Обвиняемый с октября по декабрь 2016 года получил взятку в 90 тысяч рублей и муляжи денег на 210 тысяч рублей, отмечается в сообщении.