В Ленобласти задержали шесть лжеполицейских

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Шестеро представлявшихся полицейскими мужчин, подозреваемых в похищении людей, задержаны в Ленинградской области, сообщает пресс-служба управления СК по региону.

По данным следствия, в 2017 году подозреваемые в течение нескольких месяцев похищали людей в городе Отрадное, представляясь им сотрудниками полиции и угрожая насилием. Удерживая их в автомобиле, злоумышленники требовали у потерпевших и их родственников деньги за освобождение от уголовной ответственности по вымышленным преступлениям. Всего, как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, задержанные подозреваются в четырех эпизодах похищений людей.

"В совершении данного преступления изобличены и задержаны шестеро мужчин в возрасте от 27 до 38 лет", — сказано в сообщении.

В ходе обысков в домах подозреваемых было изъято оружие, поддельные удостоверения, наркотические средства.

Следственными органами СК РФ по Ленинградской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления "похищение человека группой лиц, из корыстных побуждений". Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.