На главу аппарата администрации Феодосии завели уголовное дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Руководитель аппарата администрации города Феодосии в Крыму подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, в частности, в ремонте собственного автомобиля за казенный счет, заведено уголовное дело, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что руководитель городской администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель горсовета Светлана Гевчук уйдут в отставку по собственному желанию. Причина – неудовлетворительное состояние дел в городе.

"Расследуется уголовное дело в отношении руководителя аппарата администрации города Феодосии. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, с декабря 2016 года по май 2017 года подозреваемый, используя свои служебные полномочия, отремонтировал и провел техническое обслуживание принадлежащей ему легковой машины за счет муниципальных средств, тем самым городу был причинен ущерб.

В ближайшее время следователь выступит перед судом с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения.