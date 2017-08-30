Россельхознадзор зарегистрировал новую вспышку АЧС во Владимирской области

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россельхознадзор зарегистрировал новую вспышку африканской чумы свиней (АЧС) на территории Владимирской области, сообщает ведомство.

Так, в результате лабораторных исследований 29 августа выделен геном вируса АЧС в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержавшихся в ООО "Борисовское" деревни Родионово Петушинского района Владимирской области.

"В настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы Владимирской области под контролем управления Россельхознадзора по Владимирской области. Первоочередные мероприятия проводятся", — говорится в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.