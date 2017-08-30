Кремль прокомментировал ситуацию вокруг дела Серебренникова

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. В Кремле призывают дождаться решения суда по делу режиссера Кирилла Серебренникова, считают, что оно связано с контролем за расходованием госсредств; политизировать эту ситуацию абсурдно, речи о какой-то цензуре также не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы.

"То, что происходит, это и есть контроль за расходованием средств. Те, кто используют государственные деньги, безусловно, должны соответствовать определенным критериям контроля и подотчетности использования этих государственных денег, это абсолютно нормальная практика", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за делом Серебренникова и считают ли необходимым пересмотреть систему господдержки подобных проектов, может быть, ввести контроль за расходованием средств.

По словам пресс-секретаря главы государства, есть страны, которые совсем не поддерживают данную систему, и есть государства, как РФ, которые "активно поддерживают". При этом, как подчеркнул Песков, "конечно, государственные деньги требуют учета".

"Еще раз нужно вспомнить, что до тех пор, пока не принято соответствующего решения суда, никто никого виновным назвать не может — это сделать может только суд. Здесь в данном случае надо… не говорить впустую о какой-то политизации, о какой-то цензуре и так далее: такие рассуждения абсолютно не уместны и не имеют отношения к чисто финансовым вопросам", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, как следует оценивать уровень поддержки Серебренникова со стороны не только российской, но и мировой культуры, Песков ответил: "Поддержка цехом, собственно, активного участника этого цеха, режиссерского, вполне понятна, но, наверное, не стоит связывать эту поддержку непосредственно с теми вопросами, которые у следствия к Серебренникову имеются".