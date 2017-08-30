ТВЕРЬ, 30 авг – РИА Новости. Потерпевшие по делу Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве девятерых дачников, предъявили ему иски о возмещении морального вреда на общую сумму девять миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Тверской областной суд в среду продолжил слушание уголовного дела 45-летнего Сергея Егорова, которого судят по обвинению в убийстве двух и более лиц. Егоров полностью признал вину. По результатам психиатрической экспертизы его признали вменяемым. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
"В суд поступили исковые заявления о возмещении морального вреда… Судебная коллегия полагает необходимым приобщить к материалам гражданские иски и рассмотреть вместе с материалами уголовного дела… Признать ответчиком по искам Егорова", — сказала судья Елена Мордвинкина.
На суде свидетель обвинения Алексей Весков заявил, что жертв могло быть больше: трое человек смогли спрятаться и избежать смерти.
По словам одного из сотрудников полиции Виталия Шевцова, подсудимый был удивлен, что его задержали прямо на месте преступления. также он просил полицейских "застрелить его при попытке к бегству".
Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь. Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.