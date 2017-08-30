ТВЕРЬ, 30 авг – РИА Новости. Потерпевшие по делу Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве девятерых дачников, предъявили ему иски о возмещении морального вреда на общую сумму девять миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Тверской областной суд в среду продолжил слушание уголовного дела 45-летнего Сергея Егорова, которого судят по обвинению в убийстве двух и более лиц. Егоров полностью признал вину. По результатам психиатрической экспертизы его признали вменяемым. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

"В суд поступили исковые заявления о возмещении морального вреда… Судебная коллегия полагает необходимым приобщить к материалам гражданские иски и рассмотреть вместе с материалами уголовного дела… Признать ответчиком по искам Егорова", — сказала судья Елена Мордвинкина.

На суде свидетель обвинения Алексей Весков заявил, что жертв могло быть больше: трое человек смогли спрятаться и избежать смерти.

По словам одного из сотрудников полиции Виталия Шевцова, подсудимый был удивлен, что его задержали прямо на месте преступления. также он просил полицейских "застрелить его при попытке к бегству".

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь. Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.