Подозреваемого в избиении блогера Думкина доставили в Хамовнический суд

Дело о нападении на блогера в парке Горького (10)

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Подозреваемый в избиении до смерти блогера в Парке Горького Корней Макаров доставлен в Хамовнический суд Москвы, но материалы об избрании ему меры пресечения ещё не поступили, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"Корнея Макарова доставили в суд, материал — ещё нет", — сказала пресс-секретарь. Ранее следствие сообщило, что будет просить арестовать Макарова.

По неофициальным данным, подозреваемый — сын актёра популярного телесериала "Интерны" Сергея Макарова.

Инцидент произошел ночью 13 августа в районе Пушкинской набережной. По информации пресс-службы Парка Горького, в ходе конфликта с неизвестными Станислав Думкин был избит и через неделю скончался в больнице, не приходя в сознание.