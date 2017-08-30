Подозреваемого в избиении блогера Думкина доставили в Хамовнический суд

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Подозреваемый в избиении до смерти блогера в Парке Горького Корней Макаров доставлен в Хамовнический суд Москвы, но материалы об избрании ему меры пресечения ещё не поступили, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.
По неофициальным данным, подозреваемый — сын актёра популярного телесериала "Интерны" Сергея Макарова.
Инцидент произошел ночью 13 августа в районе Пушкинской набережной. По информации пресс-службы Парка Горького, в ходе конфликта с неизвестными Станислав Думкин был избит и через неделю скончался в больнице, не приходя в сознание.