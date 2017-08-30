В челябинском изоляторе обвиняемый в педофилии мужчина покончил с собой

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Тело заключенного, обвиняемого в педофилии, обнаружено в камере изолятора временного содержания отдела полиции города Южноуральска Челябинской области, мужчина, предположительно, покончил с собой, сообщает Следственное управление СК России по региону.

"Двадцать девятого августа 2017 года в камере ИВС отдела полиции (город Южноуральск) обнаружено тело 46-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления… "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, обвиняемый покончил жизнь самоубийством, по факту случившегося начата доследственная проверка.