Автокресло спасло маленького ребенка от серьезных травм при ДТП в Москве

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Детское автокресло спасло маленького ребенка от серьезных травм во время ДТП на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
Как отметили в ведомстве, после осмотра ребенка авиамедицинская бригада приняла решение эвакуировать пострадавшего в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ).
"По словам медиков, осмотревших ребенка, малыша спасло от тяжелых травм детское автокресло", — добавили в департаменте.