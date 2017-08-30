Автокресло спасло маленького ребенка от серьезных травм при ДТП в Москве

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Детское автокресло спасло маленького ребенка от серьезных травм во время ДТП на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"Серьезное ДТП произошло в среду на пересечении Зеленоградской улицы с трассой М11. Санитарный вертолет МАЦ ("Московского авиационного центра") вылетел к месту аварии с врачами МАЦ и Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП) на борту", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, после осмотра ребенка авиамедицинская бригада приняла решение эвакуировать пострадавшего в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ).

"По словам медиков, осмотревших ребенка, малыша спасло от тяжелых травм детское автокресло", — добавили в департаменте.