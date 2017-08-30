Прокурор требует для двух членов "Шалтая-Болтая" 2,5 и 3 года колонии

Александр Филинов и Константин Тепляков на слушаниях уголовного дела хакерской группы «Шалтай-Болтай» в Мосгорсуде. 10 августа 2017

Александр Филинов и Константин Тепляков на слушаниях уголовного дела хакерской группы «Шалтай-Болтай» в Мосгорсуде. 10 августа 2017

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Прокурор потребовал приговорить двух членов хакерской группы "Шалтай-Болтай" Константина Теплякова и Александра Филинова к 2,5 и 3 годам колонии, сообщила РИА Новости один из адвокатов обвиняемых Наталья Земскова.

Процесс проходит в закрытом режиме.

"Прокурор попросил приговорить Филинова к 2,5 годам лишения свободы, а Теплякова — к трем. По мнению гособвинителя, фигуранты дела должны отбывать наказание в колонии-поселении", — сказала адвокат.

Ранее суд назначил лидеру хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву два года колонии общего режима. Ему вменяли взлом почты шести человек, в том числе Елены Морозовой из группы "Сумма", Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра РФ), Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.

Дело Аникеева выделили в отдельное производство из общего материала в отношении членов хакерской группы (другие обвиняемые — Константин Тепляков и Александр Филинов).