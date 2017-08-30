Источник рассказал о поведении Джабраилова при задержании

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Подозреваемый в хулиганстве экс-сенатор Умар Джабраилов при задержании вел себя спокойно и не сопротивлялся, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее в СМИ появилась информация, что бизнесмен при задержании якобы кричал, что без боя не сдастся, и проявлял агрессию по отношению к полицейским.

"При задержании Джабраилов вёл себя спокойно, не кричал на правоохранителей. Сложил наградное оружие и позволил себя задержать без сопротивления", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после ночного инцидента в московском отеле, где за стрельбу в потолок из наградного пистолета был задержан в статусе подозреваемого Джабраилов. Официально полиция подтвердила возбуждение дела, не упоминая имени подозреваемого.

Как сообщается на сайте Российско-катарского делового совета (РКДС), Умар Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства.

В 2004–2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. По данным СМИ, в 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% процента голосов.