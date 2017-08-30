В Тобольске задержали подозреваемого в поджоге трех жилых домов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции в Тобольске задержали мужчину, подозреваемого в поджоге трех многоквартирных жилых домов, сообщает в среду УМВД по Тюменской области.

"Сотрудники полиции МО МВД России "Тобольский" задержали подозреваемого в поджоге короба с кабелями в трех жилых домах, находящихся в 15 микрорайоне Тобольска", — приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Ранее в дежурную часть отдела полиции поступили сообщения о возгорании короба с кабелями в жилых домах. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый 1984 года рождения. Мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

На данный момент проводится пожарно-техническая экспертиза. По предварительным данным, причиной возгорания является поджог. Фигурант свою вину признал полностью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняет полиция.

По информации ГУМЧС по Тюменской области, во время пожаров из жилых домов было эвакуировано более 350 человек. Первый вызов поступил в 22.57 местного времени (20.57 мск) и был ликвидирован в 23.07. Но уже в 23.10 поступило сообщение о пожаре в соседнем доме, который был ликвидирован через девять минут. В 01.09 вновь поступил вызов в этот же район, горение было ликвидировано в 01.18 минут.

"Главную опасность при таких возгораниях представляет задымление лестничных клеток по всей высоте дома, потому что люди, выходя из квартиры, попадают в задымленный подъезд, теряются и начинают паниковать. Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников Тобольского пожарно-спасательного гарнизона, определивших главной задачей наравне с тушением огня, эвакуацию и спасение людей, пострадавших и погибших нет", — отмечается в сообщении ГУМЧС.