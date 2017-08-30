Замглавы Минстроя Ставрополья задержали по подозрению во взяточничестве

ПЯТИГОРСК, 30 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи возбудили два уголовных дела в отношении первого заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Андрея Лазуткина по подозрению в получении взятки и превышении полномочий, чиновник задержан, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
Кроме того, в августе и сентябре 2016 года без проведения конкурентных процедур Лазуткин заключил два госконтракта на реконструкцию автомобильных дорог в Ставропольском крае ("Новоалександровск – Горький" и "Преградное-Тахта-Ипатово") на суммы свыше 335 и 50 миллионов рублей соответственно, а также государственный контракт на проведение строительного контроля при выполнении работ на сумму 6 миллионов рублей, добавили в ведомстве.
Лазуткин подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "получение взятки" и трех преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "превышение должностных полномочий".
"Сейчас Лазуткин задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в СК.
По данным ведомства, в ближайшее время уголовные дела будут соединены в одно производство, в настоящее время в рамках расследования изъята необходимая служебная документация, допрашиваются сотрудники министерства и строительных фирм, назначен ряд технических и строительных судебных экспертиз.
В конце июля сообщалось, что суд отправил под домашний арест министра строительства Ставрополья Игоря Васильева. По данным местной прессы, министра подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.