Мосгорсуд закрыл от слушателей и СМИ процесс по продлению ареста Захарченко

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Мосгорсуд закрыл от слушателей и прессы рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста полковнику МВД Дмитрию Захарченко, обвиняемому в ряде эпизодов взяточничества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Закрыть процесс просил прокурор. "Открытое судебное заседание может привести к раскрытию материалов уголовного дела, раскроет сведения об участниках, свидетеля и других лиц уголовного дела, раскрытие данной информации может отразится на их безопасности", — сказал прокурор.
Обвиняемый и его защита были против закрытия процесса, отмечая, что все другие заседания проводились гласно. "Идет фабрикация и незаконное уголовное расследование, открытость и гласность позволит объективно разобраться в этом деле", — сказал Захарченко.
Ранее Басманный суд Москвы продлил арест полковника Захарченко до 8 сентября 2017 года. В настоящий момент следствие просит продлить срок содержания высокопоставленного полицейского в СИЗО еще на три месяца, сообщил РИА Новости его адвокат.
Захарченко был задержан 8 сентября прошлого года по подозрению в получении взятки в семь миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи дела из московского главка в СК РФ.
Помимо указанного эпизода, Захарченко вменяется получение взятки от Дусса в размере 3,5 миллиона рублей — на такую сумму была сделана скидка в ресторане Ля Маре по дисконтной карте, оформленной на генерала Лаушкина.
При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.
Захарченко не признает вину по всем пунктам обвинения.