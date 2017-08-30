Нижегородский студент получил 8,5 лет колонии за насилие над девочками

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг – РИА Новости. Суд приговорил студента одного из нижегородских вузов, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении шести девочек, к 8,5 годам колонии, сообщило в среду СУСК РФ по Нижегородской области.

"Собранные следователями… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 18-летнему подростку в совершении шести преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)… Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

По материалам дела, в сентябре-ноябре 2016 года подсудимый "в одной из школ Сормовского района Нижнего Новгорода совершал иные действия сексуального характера в отношении шести малолетних девочек, посещавших группу продленного дня". По данным СУСК, он является студентом одного из вузов города и ранее обучался в этой школе.

После того, как одна из потерпевших рассказала о произошедшем родителям, те обратились с заявлением в Следственный комитет. В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал, от дачи показаний отказался.

Источник в правоохранительных органах региона уточнил РИА Новости, что у обвиняемого в этой школе работала мама. "Об этом все знали, и молодой человек мог беспрепятственно приходить в образовательное учреждение", — сказал собеседник агентства.