В Москве задержан миллионер и бывший член Совфеда Умар Джабраилов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Москве задержан предприниматель и бывший сенатор Умар Джабраилов. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что полицейские возбудили уголовное дело по факту стрельбы в одном из отелей в центре столицы.
Что произошло
"По предварительным данным, Джабраилов выстрелил несколько раз из наградного пистолета в потолок", — пояснил источник.
Он уточнил, что после случившегося полицейские возбудили дело по статье "Хулиганство". Уголовный кодекс предусматривает ряд санкций за подобные преступления, вплоть до лишения свободы.
В пресс-службе ГУ МВД Москвы факт инцидента с постояльцем одной из гостиниц подтвердили, однако отказались уточнить имя задержанного.
"Вечером в полицию поступило сообщение о том, что в отеле в центральной части города постоялец нарушает правила проживания. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который из своего наградного пистолета стрелял вверх", — сообщили в пресс-службе.
В полиции добавили, что результате ЧП никто не пострадал.
Чем известен Умар Джабраилов
Умар Джабраилов родился в 1958 году в городе Грозном.
В 2004-2009 годах Джабраилов был членом Совета Федерации, представляя в верхней палате парламента исполнительную власть Чеченской республики. На протяжении пяти лет он занимал должность заместителя председателя комитета по международным делам.
Сейчас Умар Джабраилов возглавляет Российско-катарский деловой совет и попечительский совет Московского музея современного искусства.