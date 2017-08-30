Благовещенский горсуд вынес самый суровый приговор за 2017 год

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 авг — РИА Новости. Благовещенский городской суд в среду приговорил к 24 годам заключения жителя города, он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера и покушение на убийство 10-летней девочки.

"Суд приговорил признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132, ч. 3 ст. 30 п.п. "в, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ, и назначить ему наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний – лишение свободы сроком на 24 года с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, последующего срока наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 2 года с установлением ограничений", — говорится в сообщении суда.

Уточняется, что приговор стал самым суровым из вынесенных Благовещенским горсудом в 2017 году.

По версии следствия, вечером 14 июля 2016 года нетрезвый ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина встретил соседскую девочку и договорился съездить вместе с ней на велосипедах в поле, чтобы нарвать цветов для ее матери. Иные действия сексуального характера в отношении ребенка мужчина совершил в одном из садовых домиков, куда они вместе приехали. Также, как считает следствие, мужчина нанес девочке не менее 10 ударов руками и ногами. На обратном пути девочка сообщила, что расскажет о случившемся матери, после чего, по версии следствия, мужчина решил убить ребенка. Он снова нанес девочке около десятка ударов ногами и руками по голове и телу, попытался ее задушить, а затем сбросил в каменистый овраг глубиной около 40 метров. Думая, что девочка мертва, он скрылся с места преступления.

Информация о пропаже девочки поступила в полицию, ее нашли на следующий день живой и оказали медицинскую помощь. Мужчина был задержан и допрошен в тот же день, во время следствия он полностью признал свою вину, обвинение ему было предъявлено в июле 2016 года, тогда же он был отправлен в СИЗО.