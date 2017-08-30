Сбитый прокурором в Кемерово ребенок находится в крайне тяжелом состоянии

КРАСНОЯРСК, 30 авг — РИА Новости. Состояние мальчика, сбитого в Кемерово автомобилем под управлением прокурора города Березовский, оценивается как крайне тяжелое, врачи оказывают всю необходимую помощь, сообщил РИА Новости источник в медучреждении.
Ранее СУСК РФ по Кемеровской области сообщило, что семилетний мальчик был сбит во вторник вечером на одной из автодорог Рудничного района Кемерово. По предварительным данным, мальчик внезапно выбежал из-за стоящего на противоположной стороне дороги транспортного средства. СУСК отмечало, что, предварительно, автомобилем управлял прокурор города Березовский. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв. Идет доследственная проверка.