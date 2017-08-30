Сбитый прокурором в Кемерово ребенок находится в крайне тяжелом состоянии

КРАСНОЯРСК, 30 авг — РИА Новости. Состояние мальчика, сбитого в Кемерово автомобилем под управлением прокурора города Березовский, оценивается как крайне тяжелое, врачи оказывают всю необходимую помощь, сообщил РИА Новости источник в медучреждении.

"Ребенок госпитализирован в краевую детскую больницу, он не в реанимации. Его состояние крайне тяжелое, врачи оказывают всю необходимую помощь", — сказал собеседник агентства.

Ранее СУСК РФ по Кемеровской области сообщило, что семилетний мальчик был сбит во вторник вечером на одной из автодорог Рудничного района Кемерово. По предварительным данным, мальчик внезапно выбежал из-за стоящего на противоположной стороне дороги транспортного средства. СУСК отмечало, что, предварительно, автомобилем управлял прокурор города Березовский. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв. Идет доследственная проверка.