Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта дела о несанкцинированной акции в Москве

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста до 11 октября Алексея Политикова — седьмого обвиняемого в нападении на полицейского на несогласованном митинге 26 марта в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения", — сказал собеседник агентства. Таким образом, Политиков останется под стражей до 11 октября.

Политикову предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). По данным следствия, Политиков "напал на капитана полиции, хватал его за фрагменты одежды, предпринимал попытки повалить на землю, нанес удары в область живота".

Обвиняемый не дает показания, ссылаясь на 51 статью Конституции.

Политиков был задержан во время обыска в подмосковном доме у политика Вячеслава Мальцева.