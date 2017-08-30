"Тверской стрелок" просил полицию застрелить его при попытке к бегству

ТВЕРЬ, 30 авг – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве девятерых дачников в Тверской области Сергей Егоров, по показаниям свидетелей, был в шоке от того, что задержан на месте преступления и просил полицейских "застрелить его при попытке к бегству", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По словам одного из сотрудников полиции, задерживавших Егорова, Виталия Шевцова, подсудимый был удивлен, что задержан прямо на месте преступления

Другой свидетель, участковый полиции Александр Котенков, рассказал, что во время задержания Егоров говорил четко и ясно, верно называл свои данные.

"Он (Егоров) просил нас застрелить его при попытке к бегству" — сказал Котенков. Он уточнил, что до происшествия Егоров не попадал в поле зрения полиции.

Тверской областной суд в среду продолжил слушание по существу уголовного дела 45-летнего Сергея Егорова, которого судят по обвинению в убийстве двух и более лиц. По информации суда, Егоров полностью признает вину. По результатам психиатрической экспертизы он признан вменяемым. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Подсудимый отказался от дачи показаний в суде. Потерпевшие попросили суд о пожизненном заключении для Егорова.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.

Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.