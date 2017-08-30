"Тверской стрелок" просил полицию застрелить его при попытке к бегству

ТВЕРЬ, 30 авг – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве девятерых дачников в Тверской области Сергей Егоров, по показаниям свидетелей, был в шоке от того, что задержан на месте преступления и просил полицейских "застрелить его при попытке к бегству", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Другой свидетель, участковый полиции Александр Котенков, рассказал, что во время задержания Егоров говорил четко и ясно, верно называл свои данные.
"Он (Егоров) просил нас застрелить его при попытке к бегству" — сказал Котенков. Он уточнил, что до происшествия Егоров не попадал в поле зрения полиции.
Тверской областной суд в среду продолжил слушание по существу уголовного дела 45-летнего Сергея Егорова, которого судят по обвинению в убийстве двух и более лиц. По информации суда, Егоров полностью признает вину. По результатам психиатрической экспертизы он признан вменяемым. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.
Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.
Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.